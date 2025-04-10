Пожар в производственном здании произошел в Кемерове

В Кемерове на проезде Западном произошло возгорание производственного здания цеха площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения из здания шел дым. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек», — сказано в сообщении.

На месте ЧП работали 28 спасателей и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.