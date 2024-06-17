Пожар в общежитии произошел в Новом Уренгое
Модульное общежитие на улице имени Константина Ватолина загорелось накануне в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по ЯНАО.
В ведомстве рассказали, что на момент прибытия спасателей наблюдалось горение кровли. Людям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Сейчас выясняются причины случившегося.
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