Пожар в Новом Уренгое унес жизни двух человек

В Новом Уренгое на улице Оптимистов, 2/1, произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. Прокуратура инициировала проверку обстоятельств случившегося, написал «ФедералПресс» .

На месте работают оперативные службы и следственно-оперативная группа. Жильцы подъезда эвакуированы, организован пункт обогрева.

По данным противопожарной службы, возгорание началось в квартире на четвертом этаже в 04:34 и было полностью потушено в 05:59. Многоэтажный дом построен в 2008 году и имеет восемь этажей.

Расследование причин пожара и обстоятельств гибели людей находится на контроле ведомства. Опрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам пожарно-технической экспертизы будет установлена причина пожара.