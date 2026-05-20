Пожар в многоквартирном доме в ХМАО унес жизнь женщины

В Пыть-Яхе произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном в шестом микрорайоне. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело женщины, проинформировала URA.RU пресс-служба МЧС по ХМАО.

Согласно сообщению ведомства, возгорание началось в квартире на первом этаже многоквартирного дома. В процессе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина 1981 года рождения.

Пожарные успели вытащить из огня двух человек и эвакуировать 30 жильцов, среди которых было 10 детей. Прокуратура Пыть-Яха начала проверку по факту гибели женщины. Прокурор города Роман Титов выехал на место происшествия.