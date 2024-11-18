Пожар в многоквартирном доме унес жизнь 57-летней жительницы Перми

Пожар привел к гибели 57-летней женщины в Мотовилихинском районе Перми. Огонь охватил квартиру на третьем этаже одного из домов на Уральской улице. Об этом сообщает сайт Properm.ru со ссылкой на представителей краевого СУ СК России.