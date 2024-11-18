Пожар в многоквартирном доме унес жизнь 57-летней жительницы Перми

Пожар привел к гибели 57-летней женщины в Мотовилихинском районе Перми. Огонь охватил квартиру на третьем этаже одного из домов на Уральской улице. Об этом сообщает сайт Properm.ru со ссылкой на представителей краевого СУ СК России.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств смерти.
По окончанию всех следственных мероприятий стражи порядка примут процессуальное решение. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.
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