Пожар в магазине детских колясок произошел в Челябинске

В Челябинске ранним утром произошел пожар в магазине «Дом колясок Тихоновой», который занимался продажей детских колясок. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящую кровлю и огонь внутри помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в пожаре нет. В магазин направили испытательную пожарную лабораторию для установления причины возгорания.