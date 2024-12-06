Пожар в магазине детских колясок произошел в Челябинске

В Челябинске ранним утром произошел пожар в магазине «Дом колясок Тихоновой», который занимался продажей детских колясок. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящую кровлю и огонь внутри помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в пожаре нет. В магазин направили испытательную пожарную лабораторию для установления причины возгорания.
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