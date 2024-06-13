Пожар в магазине автозапчастей потушили в Пермском крае

Магазин автозапчастей загорелся накануне в городе Чайковский в Пермском крае. Спасатели установили площадь горения размером 360 квадратных метров. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

На место ЧП были направлены 25 человек личного состава МЧС и семь единиц техники. В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших в пожаре нет.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7

Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте