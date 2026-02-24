Пожар в Лабытнанги уничтожил гараж с машиной

Утром во вторник, 24 февраля, в Лабытнанги произошел пожар. Огонь охватил гараж №29 на улице Гагарина. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По информации ведомства, спасатели получили сигнал о происшествии в 8:53. К приезду пожарных подразделений пламя распространилось по всей площади гаража, внутри которого находился легковой автомобиль.
Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.
