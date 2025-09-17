Электросамокат стал причиной пожара в квартире в Челябинске

В Челябинске произошел пожар в квартире, причиной которого стала неисправная батарея электросамоката. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На месте происшествия отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятная причина возгорания — аварийный режим работы аккумуляторной батареи электросамоката, который хранился в квартире.», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожар случился в квартире на улице Машиностроителей. Пожарные с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру через балкон и быстро ликвидировали возгорание.