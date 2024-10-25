Пожар в квартире унес жизнь одного человека в Тюменской области

Пожар в одной из квартир вспыхнул ночью 24 октября в селе Шорохово Исетского района. Огонь охватил жилое помещение на втором этаже. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.