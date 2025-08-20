Пожар в Курганской области унес жизни ребенка и двух взрослых

Двое взрослых и полуторагодовалый ребенок стали жертвами пожара в Курганской области. Происшествие случилось в среду утром, 20 августа, в селе Чаши Каргапольского округа. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По информации правоохранителей, огонь охватил частный жилой дом, расположенный на улице Сибирская. После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия спасатели нашли тела трех человек — двоих взрослых и полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. Накануне пожара дети, играя со спичками, подожгли диван, который затем продолжили тлеть и ночью вспыхнул, что привело к трагедии. По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело.