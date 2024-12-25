Пожар в Ижевске унес жизнь 39-летнего мужчины
Вечером 23 декабря в Ижевске произошел пожар в одноэтажном деревянном доме, расположенном на переулке Западном. Об этом написал сайт Izhlife.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Удмуртии, после разбора завалов спасатели нашли тело мужчины 39 лет. Хозяин дома также пострадал. Соседи обнаружили его, вынесли на улицу и привели в чувство.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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