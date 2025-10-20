Пожар в ХМАО унес жизни двух человек

Огонь охватил гараж в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Происшествие случилось утром в понедельник, 20 октября, на улице Геологов на территории СНТ «Черемушки». Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

По информации ведомства, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяйственная постройка и гараж были полностью охвачены пламенем.

«Два звена газодымозащитной службы немедленно приступили к разведке и тушению пожара. В ходе работ на месте возгорания были обнаружены два человека без признаков жизни», — рассказали спасатели.

Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. В тушении принимали участие восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.