Пожар в гастробаре произошел в Нижнем Новгороде

Вечером 23 января в гастробаре «Искры» на Нижневолжской набережной начался пожар. Огонь распространился по вентиляционному каналу из-за накопления жира. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Персонал заведения оперативно справился с пламенем, которое охватило небольшую площадь — около 0,5 квадратного метра. Все 30 гостей и работники ресторана сами покинули помещение. Никто не пострадал.

После эвакуации людей специалисты МЧС обследовали место происшествия, чтобы удостовериться в отсутствии повторной опасности. Эксперты пришли к выводу, что причиной возникновения огня послужили нарушения правил эксплуатации гриля.