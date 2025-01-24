Пожар в гастробаре произошел в Нижнем Новгороде

Вечером 23 января в гастробаре «Искры» на Нижневолжской набережной начался пожар. Огонь распространился по вентиляционному каналу из-за накопления жира. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Персонал заведения оперативно справился с пламенем, которое охватило небольшую площадь — около 0,5 квадратного метра. Все 30 гостей и работники ресторана сами покинули помещение. Никто не пострадал.
После эвакуации людей специалисты МЧС обследовали место происшествия, чтобы удостовериться в отсутствии повторной опасности. Эксперты пришли к выводу, что причиной возникновения огня послужили нарушения правил эксплуатации гриля.
Келлог озвучил безвозвратные потери ВСУ в конфликте
Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части
Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом
В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Скончался известный актер Владимир Фоменко
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте