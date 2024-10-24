Пожар в доме едва не стал причиной гибели семьи с четырьмя детьми в Удмуртии

Двухквартирный дом из кирпича загорелся в деревне Постол в Удмуртии. В этот момент в здании находились четверо детей и их мать, пишет Udm-info со ссылкой на представителей МЧС РФ республики.

По информации дознавателей, семья была в пристройке дома, когда вспыхнул огонь. Задымление охватило территорию возле выхода.

В результате женщине и детям в возрасте 13, девяти, четырех лет и трех месяцев удалось спастись от пожара, выбравшись на улицу через окно. Данных об их состоянии нет.

Площадь возгорания составила 246 квадратных метров. В тушении пламени принимали участие пожарные и местные жители.