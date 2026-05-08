Пожар в деревне Коротково в Марий Эл уничтожил два дома и гараж

Сегодня около двух часов ночи в деревне Коротково Волжского округа республики Марий Жл вспыхнул серьезный пожар. Возгорание началось на территории частного домовладения. Об этом сообщило ИА МариМедиа.
Огонь быстро распространился и уничтожил два частных дома и гараж. Площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электрического оборудования.
Волжская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.
