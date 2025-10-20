Пожар в частном доме унес жизни двух человек в Екатеринбурге

Огонь охватил частный дом с цокольным этажом в Екатеринбурге. Происшествие случилось в СНТ «Большая поляна», расположенном на Дублере Сибирского тракта в микрорайоне Компрессорный. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Жертвами пожара стали два человека. Их личности устанавливаются.
Пламя удалось потушить за 70 минут при помощи пяти единиц техники и 13 огнеборцев. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте