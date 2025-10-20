Пожар в частном доме унес жизни двух человек в Екатеринбурге

Огонь охватил частный дом с цокольным этажом в Екатеринбурге. Происшествие случилось в СНТ «Большая поляна», расположенном на Дублере Сибирского тракта в микрорайоне Компрессорный. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Свердловской области.