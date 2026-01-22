Пожар в частном доме унес жизнь человека на Алтае

Утром в Рубцовске вспыхнул пожар в частном доме на улице Ушакова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, внутри здания уже было сильное задымление. Об этом написала «Свободная пресса».
Спасателям удалось быстро локализовать возгорание на площади около 20 квадратных метров. Огонь повредил перекрытия, мебель и личные вещи жильцов.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя из-за нарушения правил его эксплуатации.
