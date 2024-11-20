Пожар в частном доме унес жизнь 79-летней пенсионерки из Приморья

Смертельный пожар произошел в Партизанском районе Приморского края. Подробности сообщил сайт «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось в поселке Николаевка. По предварительным данным, в результате замыкания электросчетчика огнем оказался охвачен частный дом.

В полыхающем строении погибла 79-летняя женщина. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.

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