Пожар в частном доме унес жизнь 79-летней пенсионерки из Приморья
Смертельный пожар произошел в Партизанском районе Приморского края. Подробности сообщил сайт «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось в поселке Николаевка. По предварительным данным, в результате замыкания электросчетчика огнем оказался охвачен частный дом.
В полыхающем строении погибла 79-летняя женщина. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.
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