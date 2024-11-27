Пожар в частном доме унес жизнь 76-летней жительницы Пензы

Кирпичный одноэтажный дом загорелся утром 27 ноября в Пензе. Происшествие случилось на 2-м Симферопольском проезде. Об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь также уничтожил кровлю на площади 50 квадратных метров.

В ликвидации пожара принимали участие 20 спасателей и пять единиц техники. После тушения специалисты обнаружили тело 76-летней женщины.

Предварительно, возгорание произошло по причине неправильного устройства и эксплуатации электрооборудования. Точные обстоятельства случившегося выясняются.