Пожар в частном доме стал причиной гибели 73-летней жительницы Магнитогорска
Пожилая жительница Магнитогорска погибла при возгорании частного дома в садовом товариществе «Строитель-4». Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области.
По данным ведомства, возгорание ликвидировали работники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. В результате погибла 73-летняя хозяйка жилья.
Предварительно, происшествие случилось вследствие нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точные причины смертельного пожара предстоит установить сотрудникам компетентных органов.
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