Пожар в частном доме под Волгоградом унес жизнь девочки-подростка
Смертельный пожар произошел в хуторе Нижнецепляевском Урюпинского района. Подробности сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь охватил 56 квадратных метров частного дома. На место были направлены шесть спасателей и две единицы техники.
Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело девочки-подростка. Организована проверка.
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