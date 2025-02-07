Пожар в бараке под Казанью унес жизнь 45-летнего мужчины

Смертельный пожар произошел в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Прокуратура начала проверку, сообщил Inkazan.ru.
По предварительным данным, огонь охватил двухэтажный барак на улице Волостнова. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.
Четыре жильца эвакуировались самостоятельно. Еще троих вывели из здания спасатели. При разборе сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело 45-летнего мужчины. Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.
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