Пожар в автосервисе в Екатеринбурге уничтожил несколько машин
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в автосервисе. Об этом «ФедералПресс» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь уничтожил четыре иномарки, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход. Кроме того, пострадала внутренняя отделка здания.
Тушением пожара занимались 31 пожарный и восемь единиц спецтехники. Утром возгорание удалось ликвидировать.
Сейчас специалисты разбираются в причинах возгорания.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте