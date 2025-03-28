Пожар в автосервисе в Екатеринбурге уничтожил несколько машин

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в автосервисе. Об этом «ФедералПресс» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь уничтожил четыре иномарки, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход. Кроме того, пострадала внутренняя отделка здания.

Тушением пожара занимались 31 пожарный и восемь единиц спецтехники. Утром возгорание удалось ликвидировать.

Сейчас специалисты разбираются в причинах возгорания.

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