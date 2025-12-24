Пожар уничтожил Volkswagen на улице Маршала Казакова в Петербурге

В ночь на 24 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила Piter.TV пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 03:21 по московскому времени. Место происшествия — улица Маршала Казакова, дом №44, корпус 1. Огонь полностью уничтожил автомобиль Volkswagen, а у автомобиля Skoda пострадали салон и двигатель.

Для ликвидации пожара привлекли десять сотрудников экстренных служб и две специальные машины. К 04:47 очаг возгорания был потушен.

О жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщалось.