Пожар уничтожил грузовик Volvo на трассе в Челябинске

Огонь охватил грузовой автомобиль Volvo на территории Сосновского района. Происшествие случилось недалеко от села Кайгородово на 32-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области.