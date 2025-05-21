Пожар уничтожил грузовик Volvo на трассе в Челябинске

Огонь охватил грузовой автомобиль Volvo на территории Сосновского района. Происшествие случилось недалеко от села Кайгородово на 32-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области.
По информации полицейских, водитель и пассажир транспортного средства не пострадали. Пожар не спровоцировал затруднений в движении машин.
Пламя полностью уничтожало кабину фуры и часть прицепа. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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