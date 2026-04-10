Пожар уничтожил газорегуляторный пункт в Нижневартовске

В ночь на 10 апреля в Нижневартовске произошел пожар на газорегуляторном пункте, расположенном на улице Заводской. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщение о возгорании поступило в 03:38. К моменту прибытия пожарных подразделений строение было полностью охвачено огнем, написало URA.RU .

Благодаря оперативным действиям спасателей уже в 03:44 пожар удалось локализовать, а к 04:07 — полностью ликвидировать открытое горение. В результате происшествия газорегуляторный пункт был уничтожен огнем.

По данным ведомства, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины, которые привели к возгоранию.