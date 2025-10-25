Пожар уничтожил «газель» на трассе М-11 в Ленобласти

На платной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. Там сгорела «газель», сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Авария произошла на 611-м километре автодороги Москва — Санкт-Петербург. Согласно данным ведомства, пламя полностью уничтожило автомобиль.
Информация о пострадавших не поступала. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.
