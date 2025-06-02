Пожар уничтожил два здания в деревне Семеново в Удмуртии

В Завьяловском районе, неподалеку от Ижевска, 1 июня произошло возгорание, в результате которого пострадали два строения. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии, огонь охватил летний бревенчатый и кирпичный дома, расположенные на одном участке. Об этом написал сайт Izhlife.

Очевидцы заметили дым, исходящий из-под крыши, и немедленно вызвали специалистов. К счастью, обошлось без пострадавших. Общая площадь, охваченная пламенем, составила 245 квадратных метров.

Предварительной причиной инцидента считается неисправность электропроводки. Специалисты указывают на возможное соединение проводов методом скрутки, а также на использование жил из разных металлов.

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