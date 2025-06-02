Пожар уничтожил два здания в деревне Семеново в Удмуртии

В Завьяловском районе, неподалеку от Ижевска, 1 июня произошло возгорание, в результате которого пострадали два строения. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии, огонь охватил летний бревенчатый и кирпичный дома, расположенные на одном участке. Об этом написал сайт Izhlife.