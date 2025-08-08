Пожар уничтожил деревянный жилой дом в Астрахани

В Астрахани в ночь на четверг, 7 августа, вспыхнул пожар. Деревянный многоквартирный дом на улице Таганской сгорел за несколько часов. Площадь возгорания составила 275 квадратных метров. Об этом сообщил сайт «АБН 24» со ссылкой на представителей областного ГУ МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступило в 04:52. На место происшествия прибыли 25 спасателей и девять единиц техники. Все 12 жильцов были эвакуированы до того, как пламя охватило здание целиком. В результате пожара никто не пострадал.
Локализовать огонь удалось только к 07:51, а потушить — лишь после 17:00. Следствие начало проверку, предварительная версия ЧП — умышленный поджог.
