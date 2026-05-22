Пожар уничтожил частное хозяйство в деревне Аниссола в Марий Эл

Во вторник поздно ночью в деревне Аниссола Звениговского района произошло возгорание частного хозяйства, хозяева которого долго не появлялись на своем участке. Об этом написало ИА МариМедиа .

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной службы около 23:00. Когда пожарные прибыли на место, уже полыхала крыша жилого дома, а также сарай и хлев. Общая площадь, охваченная огнем, достигла примерно 200 квадратных метров.

Существовала опасность, что пламя перекинется на соседние участки. Однако благодаря усилиям пожарных удалось предотвратить распространение огня.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания, добавили в ГУ МЧС.