Пожар уничтожил баню и повредил дом в Горномарийском районе Марий Эл

Огонь охватил домовладение на территории деревни Саратеево в Горномарийском районе Марий Эл. Об этом ИА «МариМедиа» сообщили представители республиканского ГУ МЧС России.

По информации ведомства, пламя вспыхнуло в среду, 30 июля, около 10:30. Огонь начался в предбаннике. Соседи первыми заметили возгорание и вызвали пожарных. В этот момент хозяева были на участке.

Когда приехали спасатели, пожар охватил примерно 80 квадратных метров. Баня и дровяник сгорели полностью. Также огонь повредил беседку и жилой дом.

Предварительной причиной происшествия назвали короткое замыкание. Данные о наличии пострадавших не поступали.