Пожар уничтожил баню и повредил дом в Горномарийском районе Марий Эл
Огонь охватил домовладение на территории деревни Саратеево в Горномарийском районе Марий Эл. Об этом ИА «МариМедиа» сообщили представители республиканского ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло в среду, 30 июля, около 10:30. Огонь начался в предбаннике. Соседи первыми заметили возгорание и вызвали пожарных. В этот момент хозяева были на участке.
Когда приехали спасатели, пожар охватил примерно 80 квадратных метров. Баня и дровяник сгорели полностью. Также огонь повредил беседку и жилой дом.
Предварительной причиной происшествия назвали короткое замыкание. Данные о наличии пострадавших не поступали.
Берега 5 водоемов очистили в Ленинском округе
Еще 20 тысяч заявок на ордеры для проведения земляных работ подали в Подмосковье
Организацию в Чехове оштрафовали на 500 тыс. рублей по постановлению прокуратуры
Главный нарколог Подмосковья напомнил ключевые правила сохранения здоровья печени
Санитарную рубку деревьев провели в парках Ленинского округа
Ветерану войны, выдворенному из Латвии, вручили российский паспорт
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте