Пожар уничтожил автомобиль в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на улице Красноармейской произошел пожар, там сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщило Ura.ru.
В пресс-службе МЧС уточнили, что сейчас дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.
Сообщается, что утром, в 07:15, на улице Красноармейской произошел пожар автомобиля. Спустя всего четыре минуты после звонка первых спасателей прибыли на место происшествия, где обнаружили машину полностью объятой пламенем. Пострадавших нет, однако транспортное средство сгорело дотла.
