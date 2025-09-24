Пожар уничтожил автобус на Южном обходе Перми

На Южном обходе Перми вспыхнул автобус маршрута №106, который двигался по направлению «ЖК Медовый — Автовокзал». По информации министерства транспорта Пермского края, предоставленной URA.RU , возгорание произошло около 8:30 утра, когда транспортное средство возвращалось в парк без пассажиров.

«Водитель предпринял попытку ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей, однако их мощности оказалось недостаточно. В результате автобус полностью выгорел», — прокомментировали в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные и медики установили, что пострадавших нет. Причины пожара будут выяснены после экспертизы. Задержка движения из-за образовавшейся пробки повлияла на трафик в районе.