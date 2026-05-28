Пожар унес жизни трех мужчин в Тверской области

В деревне Березье Сандовского округа Тверской области в ночь на четверг, 28 мая, произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сайт MK.RU проинформировала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По прибытии пожарных подразделений в жилом доме было обнаружено сильное задымление. Во время тушения огня были найдены тела трех погибших мужчин.

В ликвидации возгорания участвовали девять спасателей и три единицы спецтехники. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также следователи регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Информация уточняется.