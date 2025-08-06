Пожар унес жизни двух человек в Челябинской области
Смертельный пожар произошел в поселке Бектыш Челябинской области. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в садовом некоммерческом товариществе «Восход» огнем оказались охвачены баня и дом. Пламя распространилось на площади восемь квадратных метров.
В полыхающем строении погибли два человека. Их тела обнаружили при тушении возгорания. Проводится проверка.
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