Пожар унес жизнь женщины в Нефтеюганске

В Нефтеюганске в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 38-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО.

«При тушении пожара, произошедшего в квартире многоквартирного дома в 17 микрорайоне, обнаружено тело женщины», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются совместно с дознавателями МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Во время пожара были эвакуированы 19 человек, среди которых девять детей. Еще 130 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание.