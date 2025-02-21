Пожар унес жизнь 88-летней женщины в Челябинской области

Пожилая жительница Кунашакского района Челябинской области стала жертвой пожара. Происшествие случилось в ночь на 21 февраля в деревне Сосновка. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.