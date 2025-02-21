Пожар унес жизнь 88-летней женщины в Челябинской области

Пожилая жительница Кунашакского района Челябинской области стала жертвой пожара. Происшествие случилось в ночь на 21 февраля в деревне Сосновка. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил частный дом. К моменту приезда спасателей здание горело по всей площади. После тушения пламени пожарные обнаружили тело женщины 1937 года рождения.

Предварительно, причиной трагедии стало короткое замыкание. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства случившегося.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте