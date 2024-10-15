Пожар унес жизнь 86-летней женщины в деревне под Челябинском

Частный дом загорелся из-за короткого замыкания электрической проводки в деревне Большая Куйсарина Челябинской области. В результате погибла 86-летняя хозяйка жилья, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По информации спасателей, огонь охватил территорию площадью 64 квадратных метра. Отмечается, что во время возгорания пенсионерка спала. В доме не было пожарного извещателя.
Сотрудникам компетентных органов предстоит выяснить точные обстоятельства смертельного происшествия. При наличии основания следователи возбудят уголовное дело.
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