Пожар унес жизнь 70-летнего пенсионера в Челябинске

Фото: РИА «Новости»

Ночью 30 января в переулке Волынский в Челябинске в результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на МЧС по Челябинской области.

Инцидент произошел в частном доме. Предварительной причиной смерти 70-летнего владельца жилища правоохранители назвали неосторожное курение.

Спасательные службы призывают граждан быть бдительными: даже небольшой источник огня способен обернуться большой бедой.

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