Пожар произошел в одноэтажном здании в Петербурге
В Красносельском районе утром в среду загорелось одноэтажное здание. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар произошел на улице Потапова. Огонь распространился на площади пяти «квадратов». Прибывшим на место спасателям потребовалось полчаса, чтобы потушить пожар. Пострадавших нет.
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