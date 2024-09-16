Пожар произошел в квартире в Удмуртии

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Балезино в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру в двухэтажном кирпичном доме по улице Карла Маркса. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Отмечается, что из горящего здания спасатели вывели 67-летнюю женщину. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрическом матрасе.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте