Пожар произошел в квартире в Удмуртии
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Балезино в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило квартиру в двухэтажном кирпичном доме по улице Карла Маркса. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Отмечается, что из горящего здания спасатели вывели 67-летнюю женщину. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрическом матрасе.
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