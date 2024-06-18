Пожар произошел в квартире в Новом Уренгое
В Новом Уренгое накануне ночью горела квартира. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
Квартира горела в одном из домов в микрорайоне Юбилейный. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Его удалось быстро потушить, никто не пострадал.
«Никто не помог». Сестра унесенной в море девушки рассказала о случившемся в Сочи
Экс-владельца крупнейшей лизинговой компании задержали в Москве
Бузовой не разрешили спеть на выпускном в ее школе
Воробьев рассказал, что может появиться на месте теракта в «Крокусе»
Путин «задушевно» поговорил с Ким Чен Ыном
Канада ввела санкции против российских руководителей ФСИН и СК
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте