Пожар произошел в квартире в Новом Уренгое

В Новом Уренгое накануне ночью горела квартира. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

Квартира горела в одном из домов в микрорайоне Юбилейный. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Его удалось быстро потушить, никто не пострадал.

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