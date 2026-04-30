Пожар произошел в квартире на улице Солдата Корзуна в Петербурге

В Кировском районе Петербурга в ночь на 30 апреля произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Солдата Корзуна, 5к3. Об этом сообщил сайт vecherka-spb.ru .

О возгорании стало известно в 03:40, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 04:18 пламя было потушено.

В результате пожара пострадал мужчина, он был госпитализирован. Для ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники.