Пожар произошел в хлебопекарном цехе на востоке Москвы

Возгорание в хлебопекарном цехе в Москве потушили на 3 погонных метрах

Утром в пятницу на востоке Москвы произошло возгорание в хлебопекарном цехе. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома №33 на улице Ибрагимова. По прибытию на место спасатели обнаружили тление жировых отложений в вытяжке. В результате возгорание ликвидировали на площади трех погонных метров, пострадавших нет.