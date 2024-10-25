Утром в пятницу на востоке Москвы произошло возгорание в хлебопекарном цехе. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.
ЧП случилось в районе дома №33 на улице Ибрагимова. По прибытию на место спасатели обнаружили тление жировых отложений в вытяжке. В результате возгорание ликвидировали на площади трех погонных метров, пострадавших нет.
Пожар произошел в хлебопекарном цехе на востоке Москвы
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