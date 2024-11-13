Пожар произошел в гаражном кооперативе на западе Москвы

Источник 360.ru: боксы с машинами и автозапчастями загорелись на западе Москвы

На западе Москвы в гаражном кооперативе произошел пожар, загорелись боксы с машинами и автозапчастями. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 05:32 по московскому времени. Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Василия Ботылева. Хозяин одного из помещений эвакуировался сам, он не пострадал.

Огонь охватил машины и автомобильные запчасти на площади в 60 квадратных метров. На месте работают спасатели, для тушения огня применили водяной ствол. Угроза распространения огня на другие гаражи сохраняется, уточнил источник.