Пожар произошел в гаражном кооперативе на западе Москвы

На западе Москвы в гаражном кооперативе произошел пожар, загорелись боксы с машинами и автозапчастями. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.
Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 05:32 по московскому времени. Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Василия Ботылева. Хозяин одного из помещений эвакуировался сам, он не пострадал.
Огонь охватил машины и автомобильные запчасти на площади в 60 квадратных метров. На месте работают спасатели, для тушения огня применили водяной ствол. Угроза распространения огня на другие гаражи сохраняется, уточнил источник.
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