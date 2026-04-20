Пожар произошел на кладбище в Нижнем Новгороде

Накануне на одном из городских кладбищ Нижнего Новгорода произошел пожар, в результате которого пострадали захоронения. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, написало НИА «Нижний Новгород» .

По словам мэра, возгорание устроила молодежь, которая облюбовала участки у леса для катания на мопедах. Молодые люди также поджигали мусорные баки, и в этот раз огонь от контейнеров перекинулся на землю, после чего начался пожар.

Глава города подчеркнул, что кладбище — это сакральное место, куда люди приходят, чтобы почтить память близких, помолчать, помолиться и привести в порядок могилы.

«Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не все потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится», — написал Шалабаев.

В настоящее время готовится заявление в полицию. Кроме того, в ближайшее время на территории кладбища планируется установить новые камеры видеонаблюдения.