Пожар произошел на бывшей базе ЧВК «Вагнер» под Краснодаром

Двухэтажное здание, принадлежавшее ЧВК «Вагнер», вспыхнуло в хуторе Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщил РБК .

Информацию о горящем здании подтвердили в МЧС. По данным ведомства, спасатели уже потушили пожар.

«Причину пожара и принадлежность объекта устанавливаем», — отметили в МЧС.

По информации издания, рядом с Молькином располагался открытый в 2015 году лагерь ЧВК «Вагнер». Пострадавшие от пожара постройки находились на территории бывшей базы компании, среди них был и штаб.

Самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился в августе 2023 года. В числе пассажиров были сам глава организации, а также его помощник Дмитрий Уткин, оператор, логист и личная охрана. В телах жертв авиакатастрофы обнаружили осколки гранат.

После смерти бизнесмена несколько тысяч вагнеровцев заключили контракт с Министерством обороны. Также пять тысяч военнослужащих ЧВК подписали кратковременный договор с ведомством.