Пожар площадью 900 «квадратов» вспыхнул в вологодском ночном клубе

Спасатели потушили крупный пожар в Вологде. Огонь охватил крышу ночного клуба на Судоремонтной улице. Происшествие случилось в воскресенье, 30 марта, сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей областного ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пламя охватило территорию площадью 900 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 40 специалистов и 12 единиц техники.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Сейчас компетентные органы устанавливают точные причины и обстоятельства ЧП.
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