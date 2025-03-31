Пожар площадью 900 «квадратов» вспыхнул в вологодском ночном клубе

Спасатели потушили крупный пожар в Вологде. Огонь охватил крышу ночного клуба на Судоремонтной улице. Происшествие случилось в воскресенье, 30 марта, сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, пламя охватило территорию площадью 900 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 40 специалистов и 12 единиц техники.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Сейчас компетентные органы устанавливают точные причины и обстоятельства ЧП.