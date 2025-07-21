Пожар площадью 900 «квадратов» охватил склад в Перми

Огонь вспыхнул на территории двухэтажного кирпичного склада в Перми. Происшествие случилось в ночь на 19 июля на Автозаводской улице. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.