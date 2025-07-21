Пожар площадью 900 «квадратов» охватил склад в Перми

Огонь вспыхнул на территории двухэтажного кирпичного склада в Перми. Происшествие случилось в ночь на 19 июля на Автозаводской улице. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 03:00. Прибывшие спасатели зафиксировали горение крыши.

Площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Погибших и пострадавших удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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