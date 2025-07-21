Пожар площадью 900 «квадратов» охватил склад в Перми

Огонь вспыхнул на территории двухэтажного кирпичного склада в Перми. Происшествие случилось в ночь на 19 июля на Автозаводской улице. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 03:00. Прибывшие спасатели зафиксировали горение крыши.
Площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Погибших и пострадавших удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
В Шереметьево ввели ограничения полетов из-за плана «Ковер»
Безопасность дорожного движения обеспечат у храма в микрорайоне Павлино в Балашихе
Задымление произошло в отделении реанимации больницы в Москве
Потоп в подмосковном ЖК попал на видео
Забег клуба «5 верст» прошел в Пестовском парке в Балашихе
Подтопление на Молодежной улице в Климовске устранят в течение часа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте